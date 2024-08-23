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02:17, 23 августа 2024Россия

Путин создал совет по поддержке русского языка и других языков страны

Путин создал совет по поддержке русского языка
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент Владимир Путин учредил совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, следует из опубликованного указа.

Вместе с этим российский лидер также упразднил совет при президенте по русскому языку, который существовал до этого.

В документе говорится, что задачей совета будет продвижение и укрепление позиций русского языка в мире, а также подготовка президенту предложений о поддержке русского языка и языков народов РФ.

Председателем назначили советника Путина Елену Ямпольскую. В совет, среди прочих, войдет актер Сергей Безруков и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Ранее Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. В документе речь идет об иностранцах, а также лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

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      Сергей Грехов
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