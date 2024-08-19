Путин подписал указ о поддержке разделяющих традиционные ценности иностранцев

Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Президент Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе речь идет об иностранцах, а также лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России. При этом не будет учитываться утвержденная правительством страны квота и подача документа, которые подтверждает владение русским языком и знание законов России.

Путин поручил МИД установить список государств, которые навязывают неолиберальные ценности. Соответствующий перечень утвердит правительство России.

Ранее президент назначил главу Севастополя Михаила Развожаева председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». В частности, комиссия будет развивать культурную идентификацию России.