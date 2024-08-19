Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 19 августа 2024Россия

Путин подписал указ о поддержке разделяющих традиционные ценности иностранцев

Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе речь идет об иностранцах, а также лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России. При этом не будет учитываться утвержденная правительством страны квота и подача документа, которые подтверждает владение русским языком и знание законов России.

Путин поручил МИД установить список государств, которые навязывают неолиберальные ценности. Соответствующий перечень утвердит правительство России.

Ранее президент назначил главу Севастополя Михаила Развожаева председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». В частности, комиссия будет развивать культурную идентификацию России.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники ВСУ попали в плен в Курской области. Их колонну уничтожили при передислокации

      Путин высказался о товарообороте России и Азербайджана

      Стилист Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба

      Россия ввела новые персональные санкции против Великобритании

      Сокамерницы избили арестованную за подготовку нападения на школу россиянку

      Популярный российский комик назвал американских юмористов ленивыми

      Арестованный по обвинению в организации расправы российский сенатор остался в СИЗО

      Рост цен на аренду жилья в Подмосковье объяснили

      Шесть пассажиров затонувшей у берегов Италии суперъяхты пропали без вести

      Назван способ снизить холестерин без таблеток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше