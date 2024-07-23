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10:20, 23 июля 2024Россия

Путин назначил главного по продвижению традиционных ценностей в России

Главу Севастополя назначили председателем комиссии по традиционным ценностям
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России назначили главного по продвижению традиционных ценностей. Председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» стал глава Севастополя Михаил Развожаев, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа.

В своем Telegram-канале Развожаев рассказал о задачах, которые он намерен решать на этом посту. В частности, комиссия будет развивать культурную идентификацию России.

«Мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране гордился своей культурой. И здесь я, конечно, имею в виду культуру не только как отрасль, но прежде всего как базовую цивилизационную идентичность», — отметил Развожаев, добавив, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — одна из важнейших задач для России сегодня.

Развожаев с октября 2020 года занимает должность губернатора Севастополя. До этого он был заместителем министра России по делам Северного Кавказа, а также временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. Женат, воспитывает двоих детей. Находится под санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других государств.

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      Елена Торубарова
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