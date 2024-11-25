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17:00, 25 ноября 2024Россия

В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский детей мигрантов

Володин: в Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы без знания языка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей-мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», — заявил Володин.

Речь идет об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы. Кроме того, звучало предложение проверять законность пребывания их семей на территории России.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. Он подчеркнул, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

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