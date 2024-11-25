В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский детей мигрантов

В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей-мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
«Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», — заявил Володин.
Речь идет об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы. Кроме того, звучало предложение проверять законность пребывания их семей на территории России.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. Он подчеркнул, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.