В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский детей мигрантов

Володин: в Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы без знания языка

В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей-мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», — заявил Володин.

Речь идет об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы. Кроме того, звучало предложение проверять законность пребывания их семей на территории России.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. Он подчеркнул, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.