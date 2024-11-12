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09:41, 12 ноября 2024Россия

В Госдуму внесут проект о запрете принимать в школы одну категорию детей мигрантов

Володин анонсировал проект о запрете брать в школы мигрантов без знания русского
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Госдуму внесут законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Рассмотрение инициативы анонсировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на ее сайте.

Как рассказал спикер Госдумы, детей мигрантов предлагается принимать в школы на основании обязательного прохождения тестирования на знание русского языка. Также будет проверяться законность из пребывания на территории России. «В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — сказал Володин.

Он добавил, что 20 ноября депутаты рассмотрят проект постановления с предложениями по теме мигрантов, который направят правительству России.

ЖЗЛ
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