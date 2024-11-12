В Госдуму внесут проект о запрете принимать в школы одну категорию детей мигрантов

В Госдуму внесут законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Рассмотрение инициативы анонсировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на ее сайте.
Как рассказал спикер Госдумы, детей мигрантов предлагается принимать в школы на основании обязательного прохождения тестирования на знание русского языка. Также будет проверяться законность из пребывания на территории России. «В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — сказал Володин.
Он добавил, что 20 ноября депутаты рассмотрят проект постановления с предложениями по теме мигрантов, который направят правительству России.