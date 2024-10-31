Медведев назвал причину падения уровня образования в России

Медведев: уровень образования падает из-за детей, не знающих русского языка

Общий уровень образования в российских школах падает из-за детей, не знающих русский язык. Такую причину в ходе совещания по миграционной политике страны назвал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции — это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка», — сказал он.

Медведев также подчеркнул, что с приемом не знающих русский язык детей мигрантов в российские школы «пора заканчивать».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что большая часть российских граждан устала от безобразного поведения отдельных мигрантов. «Это настоятельный запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступают 70 процентов наших граждан», — сказал он.