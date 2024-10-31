Медведев призвал положить конец безобразиям отдельных мигрантов

Медведев заявил о необходимости положить конец безобразиям отдельных мигрантов

Большая часть российских граждан устала от безобразного поведения отдельных мигрантов, этому необходимо положить конец на всех уровнях. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике. Его цитирует ТАСС.

«Это настоятельный (…) запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступают 70 процентов наших граждан», — сказал Медведев.

Он обратил внимание на усталость россиян от «примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов». Медведев призвал положить этому конец и решать проблемы в сфере миграции на всех уровнях власти, а не только на федеральном.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что миграционная политика России должна отвечать интересам самих россиян, а не иностранных государств. Он назвал актуальным и чувствительным вопрос совершенствования миграционной политики.