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19:57, 31 октября 2024Россия

Медведев высказался о миграционной политике России

Медведев: миграционная политика России должна отвечать интересам граждан страны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Общество»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Миграционная политика России должна отвечать интересам граждан страны, а не иностранных государств. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев , пишет ТАСС.

По его словам, вопрос совершенствования миграционной политики весьма актуален и чувствителен. «Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств — каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были», — сказал политик.

Медведев также подчеркнул, что мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.

Ранее зампред Совбеза предложил запретить мигрантам, приезжающим на сезонную работу, привозить с собой семьи. Он также призвал постепенно и без хамства заставить детей иностранцев в российских школах выучить русский язык.

ЖЗЛ
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