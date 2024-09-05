Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:50, 5 сентября 2024Россия

Медведев предложил один запрет для сезонных мигрантов

Медведев: нужно запретить сезонным мигрантам привозить с собой в Россию семьи

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мигрантам, которые приезжают в Россию на сезонную работу, нужно запретить привозить с собой семьи. С этим предложением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

«Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — сказал он.

В ходе встречи с сотрудниками агентства Медведев также призвал заставить детей мигрантов в школах выучить русский язык. По его словам, делать это необходимо постепенно и без хамства. «А кто не учит — ну, не пускать», — считает политик.

Ранее запретить трудовым мигрантам привозить семьи в страну также предложили депутаты от ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий объяснил инициативу тем, что близкие трудящихся в России иностранцев живут анклавами и с пренебрежением относятся к местным жителям. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что подобные меры только навредят. По ее словам, сейчас страна нуждается как в высококвалифицированных, так и в низкоквалифицированных кадрах.

Материалы по теме:
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

При этом 3 сентября о необходимости запрета низкоквалифицированным мигрантам привозить семьи заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что переезжать в Россию с семьями этой категории иностранцев позволяет пробел в законодательстве. Кроме того, по словам спикера Госдумы, работодатели должны нести ответственность за каждого иностранного специалиста, которого пригласили в страну.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Штурмовики совершили невозможное». Российские военные прорвали оборону ВСУ возле одного из сел в ДНР

      В России захотели развить меры поддержки зеленого строительства

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма и поделилась опытом

      Москвичам объяснили теплую погоду воздухом из Греции

      Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность задержки стула

      Гросси заявил о планах расследовать обстоятельства пожара на ЗАЭС

      Трем российским опекунам дали срок за истязания четырех приемных детей

      Во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру

      Идею сменить разработчика самолета «Байкал» для ускорения работ раскритиковали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше