Медведев предложил один запрет для сезонных мигрантов

Медведев: нужно запретить сезонным мигрантам привозить с собой в Россию семьи

Мигрантам, которые приезжают в Россию на сезонную работу, нужно запретить привозить с собой семьи. С этим предложением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

«Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — сказал он.

В ходе встречи с сотрудниками агентства Медведев также призвал заставить детей мигрантов в школах выучить русский язык. По его словам, делать это необходимо постепенно и без хамства. «А кто не учит — ну, не пускать», — считает политик.

Ранее запретить трудовым мигрантам привозить семьи в страну также предложили депутаты от ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий объяснил инициативу тем, что близкие трудящихся в России иностранцев живут анклавами и с пренебрежением относятся к местным жителям. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что подобные меры только навредят. По ее словам, сейчас страна нуждается как в высококвалифицированных, так и в низкоквалифицированных кадрах.

При этом 3 сентября о необходимости запрета низкоквалифицированным мигрантам привозить семьи заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что переезжать в Россию с семьями этой категории иностранцев позволяет пробел в законодательстве. Кроме того, по словам спикера Госдумы, работодатели должны нести ответственность за каждого иностранного специалиста, которого пригласили в страну.