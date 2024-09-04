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18:26, 4 сентября 2024Россия

В России захотели запретить низкоквалифицированным мигрантам привозить семьи

Володин предложил запретить низкоквалифицированным мигрантам привозить семьи

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В России захотели запретить низкоквалифицированным мигрантам привозить семьи. С соответствующим предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании в Самаре, передает ТАСС.

По мнению Володина, за каждого иностранного специалиста должен нести ответственность работодатель, который его пригласил.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких», — заявил он.

Как уточнил председатель Госдумы, на сегодняшний день в российском законодательстве есть пробел, который позволяет мигрантам переезжать в Россию семьями. Володин заключил, что сейчас в нижней палате парламента обсуждается вопрос по усовершенствованию миграционного законодательства.

«Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой — чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем», — подытожил Володин.

Ранее в России одобрили закон о прекращении гражданства мигрантов. Согласно нему, получивших российский паспорт мигрантов обязали встать на воинский учет по месту жительства, в противном случае их выдворят из страны. В Госдуме также анонсировали и другие изменения в миграционной политике.

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      Елена Торубарова
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