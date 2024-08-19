«Должны ждать их на родине». В России хотят запретить мигрантам перевозить с собой семьи

Бессараб назвала поспешной идею запрета мигрантам перевозить семьи в РФ

В России группа депутатов от партии ЛДПР выступила с предложением запретить трудовым мигрантам перевозить свои семьи в страну. В свою очередь, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла, что данное нововведение может только навредить.

Законопроект о запрете мигрантам перевозить с собой семьи парламентарии внесут 19 августа. Согласно документу, депутаты предлагают запретить въезд в Россию иностранцам на основании родства с человеком, который работает в РФ. Уточняется, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в России по трудовому договору или патенту.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил данное предложение тем, что близкие трудящихся в России иностранцев живут анклавами, разговаривают на своем языке и пренебрежением относятся к местным жителям. Он напомнил, что нередко такие люди не платят за ЖКХ, накапливают большие долги и, таким образом, создают проблемы для собственников жилья.

Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Леонид Слуцкий лидер ЛДПР

В Госдуме осудили идею запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями

Тем временем, на данную идею уже отреагировали в Государственной думе. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что данный запрет может лишь навредить. Она напомнила, что сейчас страна нуждается в как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных кадрах. При этом на должности из последней группы, как правило, не хотят идти россияне. Парламентарий добавила, что не видит ничего плохого в том, чтобы разрешить перевозить семью в Россию и продолжить работу тем мигрантам, которые законопослушны и выполняют нормы РФ.

По словам Бессараб, в России принят ряд нормативно-правовых актов на случай, если иностранцы нарушают российское законодательство. В отдельных случаях есть возможность даже выдворять человека, получившего гражданство РФ. Зачастую в таком случае из России уезжают все члены семьи.

Просто нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться. Светлана Бессараб член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов

Ранее в России приняли закон о режиме выдворения нелегальных мигрантов

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового миграционного режима выдворения нелегальных мигрантов. Согласно документу, новый правовой режим может применять в отношении иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в стране. Примечательно, что, согласно внесенному в апреле законопроекту, этот режим будет ограничивать права и свободы попадающих под него мигрантов. Эта категория граждан не сможет менять место проживания без согласования с органами, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать браки и осуществлять банковские операции.

Кроме того, законопроектом был сокращен срок безвизового пребывания в России. Теперь он не сможет превысить более 90 суток в течение года.

До этого данный закон одобрил Совфед. При этом в Генпрокуратуре увидели в проекте риски нарушения конституционного права граждан. Так, начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявлял, что расширение полномочий полиции по миграционному контролю сопряжено с рисками для законопослушных граждан.