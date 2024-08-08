Путин подписал закон о режиме выдворения нелегальных мигрантов

Путин подписал закон, вводящий режим выдворения нелегальных мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового миграционного режима выдворения нелегальных мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе речь идет о применении нового правового режима в отношении иностранных граждан, находящихся в России на незаконных основаниях.

Режим предусматривает ограничения прав и свобод в отношении подобных лиц. Помимо того, закон сокращает срок пребывания в Росси без визы до 90 суток в течение года.

Ранее Совет Федерации одобрил новый закон о прекращении гражданства мигрантов за неисполнение постановки на воинский учет. Согласно закону, органы внутренних дел обязаны направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского гражданства.