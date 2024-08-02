Генпрокуратура увидела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам. Чего стоит опасаться?

Генпрокуратура РФ выявила риски для россиян в законе о миграционном контроле

Генпрокуратура России обеспокоена тем, что расширение полномочий полиции по миграционному контролю сопряжено с рисками для законопослушных граждан. Опасения выразил начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов.

1 августа Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал палате одобрить законы, направленные на ужесточение миграционного контроля в стране.

Поправки подразумевают расширение полномочий полиции — иностранцев можно будет выдворять без решения суда, вводится новый миграционный режим высылки в отношении иностранных граждан, находящихся на территории страны без законных оснований. Информацию о таких людях будут вносить в реестр «контролируемых лиц»

2 августа Совфед на заседании одобрил закон о введении нового миграционного режима высылки нелегальных мигрантов.

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Генпрокуратура увидела в законе риски нарушения конституционного права граждан

«Контролируемых лиц» смогут ограничить в отдельных правах и свободах — запретить приобретать недвижимость, открывать банковские счета, получать водительские права и прочее. Хотя начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов отметил, что закон отвечает нынешней политической ситуации, полиция получает право проникать в жилище без согласия проживающих там лиц, если правоохранители будут считать, что могут найти там «контролируемое лицо». Генпрокуратура считает это нарушением права граждан на неприкосновенность жилища.

Кроме того, Завалунов поделился сомнениями относительно срока, в течение которого полиция будет извещать прокурора о действиях в отношении «контролируемых лиц», — три дня вместо стандартных суток.

Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан Артур Завалунов начальник правового управления Генпрокуратуры

При этом он подчеркнул, что в силу важности закона прокуратура не настаивает на его отклонении, но просит вернуться к его доработке после одобрения Совфедом.

Аргументы прокуратуры пообещали учесть. Депутат Дмитрий Вяткин заявил, что они «будут восприняты», и добавил, что процесс совершенствования миграционного законодательства лишь начался.

В России заявили, что не пойдут по пути запретительной миграции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на том, что необходимо решать вопросы в сфере миграции спокойно и избегать радикализации темы.

Мы будем продолжать эту работу [по корректировке миграционной политики], и она уже идет активно, избегая, еще раз подчеркну, избыточной эмоциональности, избыточной радикализации при обсуждении, это наносит вред. Мы не можем пойти по пути запретительной миграции Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

Она также выразила мнение, что на пространстве СНГ важно укреплять горизонтальные связи, человеческие связи. «Это продолжение той дружбы народов России и стран СНГ. Мы жили в одном государстве, у нас есть общие традиции, у нас есть общие интересы», — заключила Матвиенко.

Депутат Госдумы Алексей Чепа также заявлял, что миграционную политику необходимо не ужесточать, а упорядочивать. Он указал, что приезжие должны жить в адекватных условиях, с соблюдением их прав, но так, чтобы интересы отдельных лиц не противоречили интересам общества.