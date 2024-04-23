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15:46, 23 апреля 2024Россия

В России рассказали об ужесточении миграционной политики

Депутат Чепа призвал упорядочить миграционную политику в России
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Миграционную политику в России необходимо не ужесточать, а упорядочивать, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также добавил, что это должна быть совместная работа общества и государства.

«Нужно все упорядочить. Сделать так, чтобы русский язык сдавали не за деньги, чтобы были лучше скоординированы соответствующие спецслужбы, чтобы проводились проверки, — сказал политик. — Мы также понимаем, что сегодня без миграционных потоков не обойтись: это происходит во всем мире».

Он также рассказал, что приезжие в России должны жить в адекватных условиях, с соблюдением их прав и учетом интересов. Но так, чтобы интересы отдельных лиц не противоречили интересам общества.

«Мы должны лучше сортировать этих людей, упорядочить все с соответствующими нормами законов. Нужно также пресекать всевозможные нарушения, такие как фиктивные браки, "резиновые" квартиры. Должна быть и общественная ответственность: государству и обществу необходимо работать вместе», — считает Чепа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России необходимо ужесточить миграционную политику. Политик заявил о планах выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства касательно мигрантов.

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