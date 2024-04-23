В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России

Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

В России необходимо ужесточить миграционную политику. С таким призывом выступил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан страны», — пояснил он.

Политик заявил о планах выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства, касательно мигрантов. Он также заявил о необходимости уравнять перед законом жителей стран с безвизовым режимом с гражданами тех государств, которым для въезда в Россию необходима виза.

«Речь не идет об ущемлении чьих-то прав, нужно просто поступать по справедливости. Права россиян должны быть защищены в полном объеме», — добавил он.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. При этом, по его задумке, компании сначала должны будут доказать, что никакого другого решения нет.