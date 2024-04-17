В России предложили создать реестр работодателей с правом нанимать мигрантов
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.
При этом, по задумке Фадеева, компании сначала должны будут доказать, что никакого другого решения нет. Председатель СПЧ отметил, что привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом.
По мнению Фадеева, необходимо сформировать специальный рекрутинговый центр, который бы привлекал местных жителей. «Работодатель обязан обеспечить приемлемые условия жизни работникам. Не секрет, что и в подвалах живут, особенно в сфере ЖКХ. Это недопустимо», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали идею расселять мигрантов на стройплощадках.
До этого на Камчатке иностранцам запретили работать в такси. Постановление главы региона Владимира Солодова вступит в силу к концу весны.