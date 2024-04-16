Еще один российский регион запретит мигрантам работать в такси

Глава Камчатки Солодов: в регионе запретят мигрантам работать в такси

На Камчатке с конца весны запретят мигрантам работать в сфере такси. Об этом сообщил руководитель российского региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

«Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси. Постановление вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают по патентам на Камчатке», — написал он.

По мнению губернатора, принятая мера позволит сделать сферу такси более безопасной. Часто незаконные мигранты, которые работают в такси на Камчатке, совершают различные преступления, подчеркнул Солодов.

Днем ранее, 15 апреля, в Новосибирской области мигрантам ограничили право работы в торговле и сфере частного извоза. Работающим на территории региона предприятиям дали два месяца со дня вступления постановления в силу, до истечения которых им нужно привести свою деятельность в соответствие новым требованиям.