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12:09, 15 апреля 2024Россия

В российском регионе запретили мигрантам работать в двух сферах

В Новосибирской области мигрантам запретили продавать напитки и работать в такси

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Новосибирской области мигрантам ограничили право работы в торговле и сфере частного извоза. О публикации постановления главы региона Андрея Травникова сообщает NGS.RU.

Согласно документу, иностранным гражданам, имеющим патент на трудовую деятельность в России, запрещается торговать напитками и сигаретами. Также указанной категории мигрантов запрещается работать в такси и транспортных средствах, арендованных с водителем.

Работающим на территории региона предприятиям дано два месяца со дня вступления постановления в силу, до истечения которых им надлежит привести свою деятельность в соответствие новым требованиям.

Ранее аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах России. Так, в Самарской области работающим по патенту мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и сфере образования, а в Якутии — в сфере грузоперевозок.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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