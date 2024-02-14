В российском регионе мигрантам запретили работать в двух сферах

В Самарской области мигрантам запретили работать в такси и сфере образования

Власти Самарской области запретили мигрантам работать в сфере образования и оказывания услуг, связанных с транспортом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства российского региона.

Мигранты по патенту в регионе России не смогут работать в общественном транспорте и такси, а также в образовании — преподавать в детсадах, школах, колледжах и техникумах. Постановление вступает в силу через 10 дней после его публикования — 24 февраля. Губернатор поручил профильным ведомствам жестко следить за его исполнением.

Ранее власти Тульской области запретили мигрантам торговать алкоголем и сигаретами и работать в сфере общественного питания. До этого в Магаданской области мигрантам запретили управлять общественным транспортом. Запрет будет действовать весь 2024 год, под его действие также подпадают иностранцы, работающие в России по патенту. Это не первые регионы, где введены подобные ограничения. Они также действуют в Челябинской, Калужской и Тюменской областях.

В свою очередь, на федеральном уровне в России предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, такой запрет должен распространяться на граждан тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного.