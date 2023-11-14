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16:40, 14 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии

В Госдуме захотели запретить мигрантам работать в такси, курьерами и продавцами

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запретить мигрантам работать таксистами, курьерами и продавцами. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

По словам заместителя председателя Госдумы, такой запрет должен распространяться на граждан тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного. «Такая ответственная работа не для них», — пояснил Толстой.

По данным из открытых источников, русский язык имеет статус государственного языка в Белоруссии. В Казахстане русский является официальным языком, при этом государственный язык в стране — казахский. Аналогичный статус русский язык имеет и в Киргизии.

10 ноября власти Тульской области решили запретить мигрантам работать в такси и в сфере общественного питания. За два дня до этого в Челябинской области продлили действовавший в регионе запрет для мигрантов на вождение такси и автобусов.

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      Алан Босиков
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