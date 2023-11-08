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16:09, 8 ноября 2023Россия

В российском регионе продлили запрет на вождение такси и автобусов мигрантами

В Челябинской области продлили запрет на вождение такси и автобусов мигрантами

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Власти Челябинской области продлили запрет на вождение такси и пассажирских автобусов мигрантами. Постановление об этом, подписанное губернатором Алексеем Текслером, размещено на сайте регионального правительства.

Из документа следует, что мигрантам запрещается управлять пассажирскими автобусами городских, междугородних и пригородных маршрутов. Кроме того, иностранцам нельзя водить такси и легковые автомобили, арендованные с водителями. Уточняется, что запрет касается в том числе приезжих, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Новое постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. В нем подчеркивается, что предприятия Челябинской области должны до 1 марта привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением.

По данным 74.ru, впервые власти региона запретили привлекать мигрантов на работу в сферу пассажирских перевозок в 2015 году. С тех пор документ регулярно продляется.

Ранее в МВД России захотели запретить нелегальным мигрантам регистрировать автомобили, открывать банковские счета и заключать браки. По словам начальника главного управления ведомства по вопросам миграции Валентины Казаковой, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время его внесут в Госдуму.

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Помимо этого, 1 ноября в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Предполагается, что это помешает мигрантам использовать фиктивную регистрацию отношений или отцовства, чтобы получить право на постоянное проживание в России.

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      Константин Лысяков
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