Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 3 ноября 2023Россия

В МВД подготовили ряд запретов для нелегальных мигрантов

В МВД захотели запретить нелегальным мигрантам открывать счета и заключать браки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В МВД России захотели запретить нелегальным мигрантам оказание ряда услуг. Об этом сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова, пишет ТАСС.

По ее словам, МВД разработало законопроект, согласно которому нелегальные мигранты не смогут зарегистрировать автомобиль и другую собственность, открыть банковский счет или заключить брак. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, но уже в ближайшее время его планируют внести в Госдуму. «Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — заявила Казакова.

Она подчеркнула, что эти меры помогут выявить незаконных мигрантов и выдворить их с территории России.

Кроме того, Казакова рассказала о подготовке системы цифровых профилей для иностранцев, в которой будет заводиться вся информация о мигранте. «То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть», — объяснила представитель МВД.

По данным Казаковой, сейчас на территории России насчитывается 6,4 миллиона мигрантов, большинство из которых приехали на заработки.

Материалы по теме:
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Предполагается, что это помешает мигрантам использовать фиктивную регистрацию отношений или отцовства, чтобы получить право на постоянное проживание в России.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

      В сети раскрыли секретную функцию iPhone

      Кинолог объяснил некоторые собачьи сигналы для людей

      Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта

      Иностранец изнасиловал российского подростка в бане в Новой Москве

      Терпящей постоянные измены девушке дали категоричный совет

      На Украине захотели сделать Чернобыльскую зону туристическим магнитом

      Лукашенко решил отправить литовские ноты в унитаз

      Полицейский в последний момент спас жизнь выпавшей из движущейся машины девочке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости