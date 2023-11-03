В МВД подготовили ряд запретов для нелегальных мигрантов

В МВД захотели запретить нелегальным мигрантам открывать счета и заключать браки

В МВД России захотели запретить нелегальным мигрантам оказание ряда услуг. Об этом сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова, пишет ТАСС.

По ее словам, МВД разработало законопроект, согласно которому нелегальные мигранты не смогут зарегистрировать автомобиль и другую собственность, открыть банковский счет или заключить брак. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, но уже в ближайшее время его планируют внести в Госдуму. «Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — заявила Казакова.

Она подчеркнула, что эти меры помогут выявить незаконных мигрантов и выдворить их с территории России.

Кроме того, Казакова рассказала о подготовке системы цифровых профилей для иностранцев, в которой будет заводиться вся информация о мигранте. «То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть», — объяснила представитель МВД.

По данным Казаковой, сейчас на территории России насчитывается 6,4 миллиона мигрантов, большинство из которых приехали на заработки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Предполагается, что это помешает мигрантам использовать фиктивную регистрацию отношений или отцовства, чтобы получить право на постоянное проживание в России.