Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Ермолаева

Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео с моментом покушения на семью украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что камеру установили исполнители теракта, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Видно, как киллер Анастасия Березовская оставляет бомбу у двери дома, а через несколько секунд происходит хлопок. Взрывная волна опрокинула камеру, злоумышленница подняла ее и покинула место ЧП.

В Генпрокуратуре отметили, что кадры были удалены с носителя. Однако специалистам Службы безопасности Украины (СБУ) удалось восстановить видео, ставшее одним из ключевых доказательств вины подозреваемых.

Зеленского уличили в приказе о ликвидации Ермолаева

Президент Украины Владимир Зеленский сам дал зеленый свет покушению на убийство Ермолаева в Монако, считает бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко. По мнению экс-чиновника, это был не просто сигнал, а прямой приказ о ликвидации, поскольку украинский лидер стремится «уничтожить любого врага», если сочтет, что человек встал на его пути.

Дело не только в деньгах — здесь вовлечена и политика, и Зеленский это понимает, поэтому и расчищает себе путь, уничтожая противников и направляя другим прямые сигналы: «Если пойдете против меня — умрете» Андрей Телиженко экс-советник генерального прокурора Украины

Ранее причину взрыва в Монако связали с борьбой Зеленского и экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По мнению экс-премьера республики Николая Азарова, Ермолаев собирался выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

Ермолаев попросил защиты у Монако, Франции и Украины

16 июля Ермолаев вышел на связь после покушения, написав письмо властям Монако, Франции и Украины, а также руководителям международных организаций. В нем он обвинил в покушении украинскую разведку (ГУР), а также высказал опасение за свою семью и попросил защиты для близких.

Наше выживание — это не что иное, как чудо. Взрыв был настолько сильным, что сорвал металлические перила и разбил каменные ступени нашего дома. Это было не предупреждение. Это было покушение на убийство Вадим Ермолаев украинский олигарх

Также он пожаловался, что ему самому, а также его семье придется проходить долгие месяцы реабилитации после случившегося. «Моя партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья», — рассказал бизнесмен. Сам Ермолаев находится в реанимации, он сообщил, что находится на начальном этапе длительного восстановления.