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00:57, 16 июля 2026Бывший СССР

Украинский олигарх раскрыл свое состояние после покушения в Монако

Украинский олигарх Ермолаев заявил о долгих месяцах реабилитации после покушения в Мнако
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Украинский олигарх Вадим Ермолаев раскрыл свое состояние после покушения в Монако. Свое заявление об инциденте он сделал в письме, которое публикует издание Nice-Matin..

По его словам, ему самому, а также его семье придется проходить долгие месяцы реабилитации после случившегося.

«Моя партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья», — рассказал бизнесмен.

Сам Ермолаев наъоходится в реанимации, он сообщил, что находится на начальном этапе длительного восстановления. Каждый из членов семьи, пострадавших от теракта, будет проходить в следущие месяцы через операции, лечение и реабилитацию.

«Наше выживание - это не что иное, как чудо. Взрыв был настолько сильным, что сорвал металлические перила и разбил каменные ступени нашего дома. Это было не предупреждение. Это было покушение на убийство», — подчеркнул Вадим Ермолаев.

Ранее причину теракта в Монако связали с борьбой президента Украины Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По мнению экс-премьера республики Николая Азарова, Ермолаев собирался выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента серьезные ранения получили Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын отделался легкими травмами. Это происшествие стало первым случаем теракта в истории княжества.

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