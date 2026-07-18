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03:45, 18 июля 2026Культура

Налоговая заблокировала счета компании Басты

РИА: ФНС заблокировала счета компании Басты «Газгольдер-рекорд»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании рэпера Басты (Василий Вакуленко) «Газгольдер-рекорд». Об этом сообщает РИА Новости.

По материалам ведомства, организация, в которой Басте принадлежит 50 процентов, не предоставила налоговую декларацию в срок. Также у самого Вакуленко числится долг на 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам.

В 2025 году у Вакуленко обнаружили задолженность перед ФНС в размере 435 тысяч рублей. Утверждалось, что долг связан с непогашенными выплатами по ИП исполнителя, связанного с «деятельностью в области исполнительских искусств».

До этого суд в Москве взыскал с Басты и его жены Елены Пинской долг по коммунальным платежам. Согласно судебному иску, взыскателем оказался столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

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