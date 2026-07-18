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03:40, 18 июля 2026Экономика

Россиян предупредили по поводу продажи квартиры

Юрист Куприянов: Купленную в браке квартиру не подарить без согласия супруга
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Подарить квартиру, которая была куплены в браке, можно только с согласия супруга. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредил юрист Артемий Куприянов.

«Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе "подарить" квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что, согласно статье 575 Гражданского кодекса, некоторым категориям лиц нельзя дарить имущество дороже трех тысяч рублей. Сюда относятся госслужащие, силовики, судьи, врачи и учителя, если дарение «связано с их профессиональной деятельностью».

Ранее Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по снижению цен на новые двухкомнатные квартиры. Наиболее заметное снижение цен на новые однокомнатные квартиры было зафиксировано в Воронеже.

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