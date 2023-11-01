В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

В Госдуму внесли проект, направленный против фиктивных браков с иностранцами

В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Документ корректирует нормы федерального закона о порядке выезда и въезда в Россию, а также закона о правовом положении иностранных граждан. Как подчеркивается в пояснительной записке, поправки должны помешать мигрантам использовать фиктивный брак и фиктивное установление отцовства для получения права на постоянное проживание в России и российского гражданства.

Соавторами инициативы стали сенаторы Совфеда Андрей Клишас, Юрий Валяев и Ирина Рукавишникова, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Они предлагают установить минимальный срок в два года для пребывания в браке с гражданином России, чтобы иностранец мог получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, а также закрепить возможность получить вид на жительство без необходимости оформлять такое разрешение при наличии детей с российским гражданством.