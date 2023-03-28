В Госдуме призвали лишать гражданства за фиктивный брак

В Госдуму внесли законопроект об отмене приобретенного в фиктивном браке гражданства

В Государственную Думу внесен законопроект об отмене гражданства России, приобретенного в фиктивном браке. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, которую внесло Законодательное собрание Калужской области, заключение фиктивного брака, а также предоставление недействительных сертификатов о владении русским языком должны стать основанием для отзыва полученного гражданства.

Использование ложных документов и сведений должно устанавливаться в суде, отметили авторы законопроекта.

В приложении приводится статистика, согласно которой в 2022 году в Калужской области зафиксировано более двухсот случаев возможного фиктивного заключения брака.

Ранее МВД России разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, закон включает также и меры борьбы с фиктивным установлением отцовства.