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05:03, 28 марта 2023Россия

В Госдуме призвали лишать гражданства за фиктивный брак

В Госдуму внесли законопроект об отмене приобретенного в фиктивном браке гражданства

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Государственную Думу внесен законопроект об отмене гражданства России, приобретенного в фиктивном браке. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, которую внесло Законодательное собрание Калужской области, заключение фиктивного брака, а также предоставление недействительных сертификатов о владении русским языком должны стать основанием для отзыва полученного гражданства.

Использование ложных документов и сведений должно устанавливаться в суде, отметили авторы законопроекта.

В приложении приводится статистика, согласно которой в 2022 году в Калужской области зафиксировано более двухсот случаев возможного фиктивного заключения брака.

Ранее МВД России разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, закон включает также и меры борьбы с фиктивным установлением отцовства.

Марина Совина
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