МВД разработало закон о борьбе с легализацией мигрантов через фиктивные браки

МВД подготовило проект закона о борьбе с легализацией мигрантов через фиктивные браки

Министерство внутренних дел России (МВД) разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, закон включает также и меры борьбы с фиктивным установлением отцовства. Волк добавила, что для мигрантов такие способы легализации будут исключены и привела статистику, согласно которой ведомство уже выявляет сотни подобных случаев.

«Территориальными органами МВД России принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания (...) связи с признанием недействительным в судебном порядке брака», — заявила Волк.

Официальный представитель МВД добавила, что сейчас проект закона находится на этапе межведомственного согласования.

Ранее сообщалось, что в 2022 году МВД России выявило значительно больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее.