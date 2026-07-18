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03:59, 18 июля 2026Мир

В США рассказали о неразрешимой проблеме Украины

Миршаймер: Украина не сможет решить проблемы с нехваткой солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут разобраться с проблемой нехватки личного состава, и это отражается на их боеспособности. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона.

«Если посмотреть на ситуацию на фронте, то, по-моему, русские побеждают. (...) Русские постепенно продвигаются, шаг за шагом», — высказался он. При этом положение ВСУ эксперт описал словами «украинцы в беде».

Профессор считает, что ситуация для Киева будет усложняться с каждым днем. «Все факты говорят о том, что они не могут решить проблему с нехваткой людей, (...) и ситуация только ухудшается, потому что внутри самой Украины растет сопротивление мобилизации», — добавил Миршаймер.

Ранее во Львове случился масштабный протест против ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула.

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