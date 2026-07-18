В России ограничили грузоперевозки для некоторых фур

ТАСС: Кабмин РФ ограничил грузоперевозки для фур из Эстонии

Правительство России ввело ограничение на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Об этом говорится в соответствующем документе кабмина, передает ТАСС.

Новые правила начали действовать с 18 июля.

Запрет на грузовые автомобильные перевозки для компаний из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступил в силу 10 октября 2022 года. Тогда же в России утвердили перечень товаров, на которые ограничения не распространялись. Однако позднее правительство распространило запрет и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии и Польши, а теперь — из Эстонии.