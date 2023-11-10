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11:48, 10 ноября 2023Россия

В российском регионе запретят мигрантам работать в такси и общепите

Власти Тульской области решили запретить иностранцам работать в такси и общепите

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Тульской области решили отказаться от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте и в заведениях общественного питания. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Указ главы Тульской области предполагает, что с 2024 года иностранных граждан не будут привлекать также к розничной торговле алкоголем и табачными изделиями, продуктами и напитками.

До 1 января на территории региона проведут необходимые подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число мигрантов в указанных сферах деятельности.

Ранее запретить работу иностранцев в отдельных сферах экономики предложили в Челябинской области и Краснодарском крае.

В октябре партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который запрещает мигрантам работать в четырех сферах. Речь идет о запрете работать иностранцам в образовании, медицине, фармацевтике и такси. В пояснительной записке говорится, что рост притока в Россию трудовых мигрантов из зарубежья продолжает расти.

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      Евгения Куликова
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