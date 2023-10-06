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14:14, 6 октября 2023Россия

В России захотели запретить мигрантам работать в четырех сферах

В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в образовании и такси

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную Думу законопроект, который запрещает мигрантам работать в четырех сферах. Об этом стало известно из документа, опубликованного в думской электронной базе.

Речь идет о запрете работать иностранцам в образовании, медицине, фармацевтике и такси. В пояснительной записке говорится, что рост притока в Россию трудовых мигрантов из зарубежья продолжает расти. Однако оплата труда мигрантов, по информации авторов, не является более выгодным для экономки страны, чем у россиян.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников пятью процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — пояснили авторы.

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Помимо того, документ предлагает установить полный запрет на привлечение мигрантов к работе в наиболее чувствительных социальных сферах, к которым авторы законопроекта отнесли образование, торговлю лекарствами, такси, а также оказание медицинских услуг. По их мнению, «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы».

Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его заместитель Олег Нилов, а также еще ряд членов партии.

В 2022 году в Тюменской области ввели запрет на работу мигрантов в такси и автобусах. Тогда работодателям, которые используют трудовых мигрантов на перечисленных видах работ, было необходимо до 1 марта 2022 года привести их численность «в соответствие с настоящим постановлением».

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    Никита Абрамов
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