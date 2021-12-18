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В российском регионе мигрантам запретили работать на общественном транспорте

В Тюменской области иностранцам запретили работать на общественном транспорте и в такси

Фото: Shutterstock

В 2022 году в Тюменской области иностранцам запретят работать на общественном транспорте и в такси. Соответствующее постановление губернатора региона Александра Моора появилось на сайте.

В документе уточняется, что речь идет об иностранцах, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Также на территории области мигранты не смогут работать на пригородном транспорте и в грузовых перевозках.

Работодатели, использующие трудовых мигрантов на перечисленных видах работ, должны до 1 марта 2022 года привести их численность «в соответствие с настоящим постановлением».

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о готовности любого российского региона обойтись без мигрантов на стройках при одном условии: для этого сначала нужно подготовить кадры. По словам Файзуллина, сокращение числа мигрантов не однодневная процедура, так как это связано «с ростом производительности труда и с подготовкой».

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Анна Филипенко
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