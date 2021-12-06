Минстрой заявил о готовности регионов обойтись без мигрантов на стройках

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о готовности любого российского региона обойтись без мигрантов на стройках при одном условии. Он рассказал РИА Новости, что для этого сначала нужно подготовить кадры.

«Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры — и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь», — сказал министр.

По словам Файзуллина, сокращение числа мигрантов — не однодневная процедура, так как это связано «с ростом производительности труда и с подготовкой».

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице существует резерв к сокращению числа мигрантов, несмотря на то, что в крупных предприятиях ЖКХ их практически нет. «Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — призвал Собянин.