Собянин призвал уменьшить число мигрантов в сфере ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице существует резерв к сокращению числа мигрантов, несмотря на то, что в крупных предприятиях ЖКХ их практически нет, передает РИА Новости.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — призвал Собянин.

Материалы по теме «Вопрос национальности стоит очень остро» В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице? Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?

Ранее Собянин заявил, что число трудовых мигрантов в сфере строительства уменьшилось более чем в два раза через несколько дней после соответствующего поручения.

17 ноября во время осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице мэр столицы заявил, что на площадках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой». Он предложил гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину пригласить к работе россиян из ближайших регионов и обеспечить им достойные условия труда.

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал о планах столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки. В качестве примера он указал Китай, Финляндию и Великобританию, где сотрудников не приглашают из-за рубежа и обеспечивают им большую зарплату, чем в России.