Число мигрантов на московских стройках уменьшилось после поручения Собянина

Мэр Москвы Собянин: число мигрантов на стройках уже уменьшилось более чем в два раза

Число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа уже уменьшилось более чем в два раза спустя несколько дней после соответствующего поручения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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«Даже во время пандемии мы видим снижение миграционного потока с одной стороны. С другой — объем жилищного строительства в Москве увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года», — подчеркнул мэр.

Поручение об уменьшении числа мигрантов, работающих на московских стройках, дал сам Собянин 17 ноября. Как отметил градоначальник в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, на таких стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой».

Он посоветовал гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину привлекать к работе россиян из ближайших регионов.