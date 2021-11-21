Россияне приготовились вытеснять мигрантов со строек

Квалифицированные россияне вытеснят мигрантов, работающих на московских стройках, за два или три года, поскольку они могут лучше выполнить те же задачи. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
«У россиян более высокая квалификация, их понадобится гораздо меньше, так как производительность труда больше... При этом нужно привлекать высококвалифицированных специалистов и из других стран», — подчеркнул он.
Шмаков назвал главные условия для привлечения россиян к труду. По его мнению, на это повлияет увеличение оплаты труда и построение комфортных общежитий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа уже уменьшилось более чем в два раза спустя несколько дней после соответствующего поручения. Градоначальник дал его 17 ноября. Он убежден, что на московских стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой».