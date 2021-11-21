Россияне приготовились вытеснять мигрантов со строек

Председатель Федерации профсоюзов: за три года россияне вытеснят мигрантов со строек

Квалифицированные россияне вытеснят мигрантов, работающих на московских стройках, за два или три года, поскольку они могут лучше выполнить те же задачи. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

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«У россиян более высокая квалификация, их понадобится гораздо меньше, так как производительность труда больше... При этом нужно привлекать высококвалифицированных специалистов и из других стран», — подчеркнул он.

Шмаков назвал главные условия для привлечения россиян к труду. По его мнению, на это повлияет увеличение оплаты труда и построение комфортных общежитий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа уже уменьшилось более чем в два раза спустя несколько дней после соответствующего поручения. Градоначальник дал его 17 ноября. Он убежден, что на московских стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой».