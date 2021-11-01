Власти Москвы задумали отказаться от мигрантов на стройках

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах властей столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе. Подробностями плана он поделился в интервью РБК.

По словам вице-мэра, дефицит трудовых ресурсов на стройках находится на уровне 40 процентов. На данный момент на объектах в столице работают не более 40 тысяч мигрантов, в то время как ранее количество достигало почти 120 тысяч. В среднем они получают 50-60 тысяч рублей, однако многие рассчитывают на 80 тысяч рублей.

В качестве решения проблемы Бочкарев привел в пример ситуацию в Китае, где рабочие в перерасчете на рубли получают в среднем 150 тысяч, в Финляндии — 240 тысяч и в Великобритании — 250 тысяч. «И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», — заявил вице-мэр.

В сентябре 2021 года вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил, что на тот момент в столице не хватало около 200 тысяч трудовых мигрантов. Среди негативных последствий положения он назвал рост стоимости услуг.