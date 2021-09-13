В мэрии Москвы оценили дефицит трудовых мигрантов

В Москве не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов. Их дефицит в столице оценил вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщают «Известия».

«Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что из-за пандемии рост цен на жилье увеличился и теперь не может остановиться. Это связано с тем, что в Москве закончилась льготная программа ипотечного кредитования, а также исчерпался лимит покупательской способности.

Ранее Минстрой раскрыл способ сделать ввоз мигрантов дешевле. В ведомстве рассматривают возможность вводить трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами, этот способ позволит сделать процесс дешевле. Таким образом единовременно можно доставить около одной тысячи человек.