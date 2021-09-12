Российский депутат призвал организовать трудовые лагеря для мигрантов

Российский депутат Алексей Журавлев заявил о необходимости организовать трудовые лагеря для мигрантов. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По его мнению, среда мигрантов криминализирована до предела. «Сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков», — отметил депутат.

Журавлев призвал государство срочно занятья нейтрализацией миграционных угроз. Он также предложил наказывать преступников-иностранцев «показательно жестче», чем российских граждан.

Кроме того, депутат выступил с инициативой выгнать мигрантов за пределы населенных пунктов, «на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири, где не хватает своих рабочих рук». «Там организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Поработали — уехали, все! Никаких анклавов, гетто в наших городах!» — заключил Журавлев.

В марте Алексей Журавлев уже предлагал ввести отдельный уголовный кодекс для иностранцев. По его данным, треть преступлений, совершаемых приезжими, — это разбой, изнасилования и насильственные действия сексуального характера.