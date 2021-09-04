Мигрантов в России обяжут получать карты с чипами о дактилоскопии

МВД: с 29 декабря мигрантов в России обяжут получать карты с данными о дактилоскопии

С 29 декабря этого года Министерство внутренних дел России начнет выдавать мигрантам пластиковые карты, в которые будет встраиваться электронный носитель с данными о прохождении дактилоскопии и фотографии. Соответствующий проект приказа ведомства есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что пластиковые карты с чипами будут выдавать при наличии технической возможности. Если же ее нет, то в карте электронного носителя не будет.

Ранее стало известно, что для трудовых мигрантов, а также иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, введут обязательную дактилоскопию. В МВД отметили, что данный закон также предусматривает контроль за соблюдением требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства и за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата.

В июле стало известно, что МВД будет выдворять и запрещать въезд в Россию мигрантам, участвующим в массовых драках.«Приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию. Если они самостоятельно не покинут территорию — будут приняты меры по их депортации», — уточняет ведомство.