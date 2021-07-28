МВД запретит въезд в Россию участвовавшим в массовых драках мигрантам

Министерство внутренних дел будет выдворять и запрещать въезд в Россию мигрантам, участвующим в массовых драках. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МВД отметили, что в последнее время в стране растет количество драк, в том числе массовых, с участием иностранцев. В частности, конфликты происходили в Москве и Санкт-Петербурге, Дагестане, а также Амурской, Московской и Свердловской областях.

Все это сопровождалось насилием, в том числе против сотрудников правоохранительных органов, а также была угроза жизни и здоровью людей, блокировалось движение транспорта.

Суд назначил иностранцам административный арест сроком на 15 суток, отмечается в сообщении министерства.

«Приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию. Если они самостоятельно не покинут территорию — будут приняты меры по их депортации», — уточняет МВД.

Одна из самых крупных массовых драк с участием мигрантов произошла ночью 13 июля у метро «Кузьминки» в Москве. В ней приняли участие более ста человек.