Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

Около 20 человек устроили драку в подмосковной Апрелевке. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля. По предварительным данным, участники конфликта — приехавшие на заработки выходцы из Средней Азии. В ходе потасовки они использовали палки и бутылки, а также стреляли из оружия и повредили несколько припаркованных машин.

Причина, из-за которой началась драка, пока не установлена.

Это не первый подобный инцидент. Так, 14 июля сообщалось, что не менее десяти мигрантов из Средней Азии устроили массовую драку в подмосковном Одинцове на улице Кутузовской. Уточнялось, что к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов все участники драки скрылись на легковом автомобиле, так что никого задержать не удалось.

Еще раньше стало известно, что более ста иностранцев подрались у станции метро «Кузьминки». Их задержали и пообещали выдворить из России.

