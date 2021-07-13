Задержанных за массовую драку в Москве мигрантов выдворят из России

Более сотни мигрантов выдворят из России за массовую драку в Кузьминках

Более сотни мигрантов, задержанных за массовую драку в столице, выдворят из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

В отношении 103 человек, участвовавших в конфликте у метро «Кузьминки», составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране. По решению суда они будут выдворены из России. Кроме того, ряду мигрантов запретят въезд на территорию страны.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта, который привел к массовой драке, стал спор из-за девушек. Трое уроженцев Киргизии, работающих курьерами, увидели своих землячек в компании таджиков и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на курьеров с ножом. Пострадавших киргизов госпитализировали.

Информация об инциденте дошла до представителей диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где граждане Киргизии предлагали отомстить за своих земляков.

В ночь с 12 на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые.