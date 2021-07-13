Причиной массовой драки в Москве стал конфликт из-за девушек

Причиной массовой драки мигрантов в Москве стал конфликт киргизов и таджиков из-за девушек

Раскрыта причина конфликта, который привел к массовой драке мигрантов в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, все началось еще 11 июля. Трое уроженцев Киргизии, работающих курьерами, увидели своих землячек в компании таджиков и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на курьеров с ножом. Пострадавших киргизов госпитализировали.

Информация об инциденте дошла до представителей диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где граждане Киргизии предлагали отомстить за своих земляков.

В ночь с 12 на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Большинство участников конфликта задержаны.