В Москве более ста мигрантов устроили массовую драку

В Москве выходцы из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку

В Москве у станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт начался на площади перед местным театром. Толпа агрессивно настроенных человек кричала, громила автомобили и дралась.

Отмечается, что речь шла о приезжих из Таджикистана и Киргизии.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Причины конфликта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в баре произошла массовая драка с участием 30 человек, погиб один россиянин. Во время потасовки 39-летний местный житель несколько раз ударил ножом 26-летнего жителя города Щекино. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.