Россиянин погиб в массовой драке с участием 30 человек в баре

В Тульской области в баре произошла массовая драка с участием 30 человек, погиб один россиянин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь на 20 июня в полицию поступило сообщение о смерти в Щекинской районной больнице 26-летнего мужчины. Его доставили из города Советска с резаными ранами грудной клетки и спины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, в баре возник конфликт между двумя посетителями, который перерос в массовую драку. Во время потасовки 39-летний местный житель несколько раз ударил ножом 26-летнего жителя города Щекино. Его с ножевыми ранениями госпитализировали.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. На месте происшествия работают следователи, они допрашивают задержанного и берут показания у очевидцев ЧП. Кроме того, сотрудники СКР намерены проверить администрацию бара в связи с работой заведения в ночное время после введения губернатором Тульской области ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.