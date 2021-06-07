Массовая драка на цыганской свадьбе попала на видео

Цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась массовой дракой двух таборов. Видео появилось в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как множество людей дерутся у дороги. В эту толпу на большой скорости въезжает машина и сбивает несколько человек. Автомобиль разворачивается и еще несколько раз проезжает по дороге, пытаясь наехать на толпу. К потасовке присоединяются еще несколько водителей других машин и тоже пытаются переехать людей.

По данным портала 73online.ru, массовая драка началась в Димитровграде в кафе «Ной», где цыгане отмечали свадьбу. Потасовка продолжилась в селе Лебяжье Мелекесского района.

«Мы, жители села Лебяжье, просим помощи о выселение таких соседей! Алексей [Русских], примите уже какие-то меры! Пока не случилось беды!» — обратились местные жители к временно исполняющему обязанности губернатора Ульяновской области. Текст обращения опубликован в группе «Типичный Димитровград» во «ВКонтакте».

В областном МВД уточнили порталу, что после драки в больницу обратились два человека. Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников инцидента.

По словам главы администрации Мелекесского района Сергея Сандрюкова, конфликт цыган в селе Лебяжье — первый за три года. Сандрюков отметил, что от жителей села он не получил ни одной жалобы после случившегося.

Ранее сообщалось, что цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью в Володарском района Брянска. На гулявшего с дочерью мужчину набросились собаки из дома местных цыган. Из-за его замечания возмущенные хозяева напали на пострадавшего с кулаками. После инцидента на частную территорию семьи проникли вооруженные вилами и ножами цыгане. Пострадавшим удалось запереться в доме и вызвать полицию.