Цыгане сняли квартиру в российском поселке и затерроризировали соседей

Жители Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) в социальных сетях жалуются на табор цыган, недавно снявший квартиру в поселке Солнечный. Новоселы, по словам граждан, буквально затерроризировали соседей. Об этом пишет URA.RU.

Одна из пострадавших разместила жалобу в сообществе «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте». «Добрый день, мы жители поселка Солнечного Сургутского района, наш поселок оккупировали цыгане, что делать — не знаем. Это просто кошмар: крики, плач детей, вонь невыносимая, в однокомнатной квартире по десять взрослых и десять детей, постоянно толпы собираются, музыка», — написала женщина. По ее словам, соседи обращалась за помощью к участковому, но он отказался вмешиваться в конфликт.

«Хотим обратиться к собственникам, которые сдали им квартиру, вы в своем уме? Берите их к себе и живите вместе. Никакого уважения нет к соседям. Просим посодействовать прокуратуру Сургутского района и налоговую службу, сил нет уже терпеть это», — заключила россиянка.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что цыгане регулярно приезжают в Сургутский район, как правило, летом. Они селятся в пригородных поселках, так как там «меньше контроля», пояснил собеседник агентства. Глава поселка Солнечного между тем заявил, что недовольные должны написать официальное обращение в администрацию, и тогда власти будут разбираться в сложившейся ситуации.

Ранее жители села Кочубеевское Ставропольского края устроили массовый сход в центре населенного пункта после смерти 15-летней девочки, которую сбил 16-летний подросток из цыганской диаспоры. Люди потребовали от правоохранительных органов не дать виновному в аварии уйти от ответственности.

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